شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرفت مديرية أمن الجيزة على إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف، جنوب محافظة الجيزة، حيث تم عقد جلسة صلح عرفية، حضرها عدد من القيادات الشعبية، وتم إنهاء الخلاف بين العائلتين.
ومن بين الحضور الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وانتهت الجلسة بالتصالح بين عائلة أبو جاد وعائلة أبو أمين.
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