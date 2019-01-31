توزيع 325 مقعدًا على مدارس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حرص المنطقة على تقديم الدعم والمساهمة الفعالة لمؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مقاعد لطلاب المدارس الحكومية.
وقال فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، إن إحدى المنظمات، سلمت 325 مقعدًا كمرحلة أولى من إجمالي 1000 مقعد يستوعب الواحد ثلاثة طلاب تم توزيعهم على مدراس (مصطفى كامل الابتدائية - محمد فريد - المعادي بنين القديمة - المعادي الجديدة) بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمعادي.
وحرص نائب المحافظ، على توزيع المقاعد على المدارس التي تعمل فترتين وارتفاع نسبة الكثافة بها والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه يستهدف توزيع المقاعد ليشمل مدارس المنطقة الجنوبية.
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