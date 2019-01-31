حريق سيارة أمام مبنى محافظة الجيزة دون وقوع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ملاكي من الموت بعد نشوب حريق بسيارته بشارع الهرم، اليوم الخميس. البداية أثناء سير سيارة ملاكي فضية اللون بشارع الهرم، فوجئ قائدها بتصاعد أدخنة من المقدمة وتحديدا أمام مبنى محافظة الجيزة. وأسرع عدد من قائدي المركبات لإنقاذ السائق، وجرى إطفاء الحريق بواسطة طفايات الحريق دون خسائر في الأرواح. وتسبب الحادث في تكدس مروري بالشارع، ووجه مدير مرور الجيزة بسحبها لحين تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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