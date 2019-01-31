حكم بتعويض هيفاء وهبي 3 ملايين جنيه من شركة إنتاج عن دورها بمسلسل "مريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 6 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عمر العوضي، اليوم الخميس، بإلزام شركة The Gate Media Group ومالكها المنتج عاطف كامل بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه وفائدة قدرها 5% للفنانة هيفاء وهبي، تعويضًا باقي مستحقاتها المتأخرة لدى الشركة.

كان المحامي جميل سعيد، دفاع هيفاء وهبي أقام دعوى قضائية يطالب بتعويضها عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء عدم تسلمها باقي مستحقاتها عن دورها بمسلسل مريم الذي عرض عام 2015.

وأنذر "سعيد" الشركة بالسداد لكنه تقاعسوا عن الدفع، فأقام دعوى قضائية يطلب التعويض. ويعد الحكم أوليًا يمكن للشركة الطعن عليه.