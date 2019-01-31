الأمن العام: ضبط 23 طن مواد بترولية مدعمة داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية لإنتاج المشتقات البترولية وبحوزته 23,500 طن مواد بترولية مدعمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام "محمد.ع"، ومقيم بدائرة قسم شرطة اللبان، بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشتقات البترولية بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية بقصد استخدامه في عمليات تصنيع المشتقات البترولية (زيوت ومذيبات معدنية، تنر، نفط"، وذلك بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وكذا دون مراعاة اشتراطات السلامة المهنية، مما يمثل خطراً داهماً على المواطنين المقيمين بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، تم ضبط المتهم وبحوزته "23,500 طن مواد بترولية"، بينها "3500 لتر سولار مدعم" بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، "20 طن مواد بترولية" شديدة الخطورة مضاف عليها كيماويات لإنتاج "نفط، تنر، زيت باكم وباور" كمنتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية مُعد للبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.