تأجيل استئناف 13 من رؤساء الأدوية على تغريمهم 5 مليارات جنيه لـ19 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل استئناف 13 من رؤساء شركات الأدوية على تغريمهم 5 مليارات جنيه بتهمة الاحتكار لجلسة 19 فبراير المقبل.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم 13 من رؤساء شركات الأدوية في قضية احتكار الدواء، 5 مليارات جنيه.

وكانت المحكمة قضت في يونيو الماضي بإحالة القضية للجنة الخبراء، بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفع الأسعار في السوق المصرية، إلا أنها ألغت الحكم وأعادته للمداولة.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهى: ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.