الإعدام لجزار بتهمة قتل زوجته وابنته في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة حنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لجزار، بتهمة قتل زوجته وابنته في البساتين.
واتهمت نيابة جنوب القاهرة، "محمد نجيب"، جزار، بقتل زوجته كريمة سيد" عمدا مع سبق الإصرار بـ"سكين " داخل مسكنهما في البساتين، ومن ثم سدد طعنة في رقبة ابنته "فاطمة محمد" بنفس السلاح عندما حاولت أن تحول بينه وبين والدتها.
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