مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 16 طن مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ببني سويف

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تمكنت مديرية أمن بني سويف، من ضبط مخزن "بدون ترخيص" يحتوي على كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية وزنت 16 طنا بدون تصريح من الجهات المعنية بعضها منتهى الصلاحية.
وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة قام قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن بني سويف بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة مكبرة استهدفت مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الفشن، لتخزين وبيع المبيدات والأسمدة الزراعة مجهولة المصدر وبدون ترخيص لصالح شركات كبرى بالمخالفة للقانون.
وتم ضبط بداخله (كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية وزنت 16 طن بدون شهادات تسجيل أو تصريح من بينها كمية منتهية الصلاحية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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