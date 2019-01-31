مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 16 طن مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 16 طن مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن بني سويف، من ضبط مخزن "بدون ترخيص" يحتوي على كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية وزنت 16 طنا بدون تصريح من الجهات المعنية بعضها منتهى الصلاحية.

وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة قام قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن بني سويف بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة مكبرة استهدفت مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الفشن، لتخزين وبيع المبيدات والأسمدة الزراعة مجهولة المصدر وبدون ترخيص لصالح شركات كبرى بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط بداخله (كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية وزنت 16 طن بدون شهادات تسجيل أو تصريح من بينها كمية منتهية الصلاحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.