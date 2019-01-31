مصر | 24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بـ"التخطيط" بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بـ"التخطيط" بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٢٤ فبراير المقبل لبدء محاكمة "عماد.أ" 43 سنة، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط و"محمد.ع" 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" و"خالد.أ" 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت"، لاتهام مسؤول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت للوزارة بينما قدم باقي المتهمين الرشوة والتوسط فيها.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار د. أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر.

وكشفت التحقيقات، عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.

وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.

وتوصلت التحريات، إلى أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.