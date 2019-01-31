أخبار مصر | خلال اجتماعه بوزيري المالية والصحة.. "السيسي" يصدر توجيهات عاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال اجتماعه بوزيري المالية والصحة.. "السيسي" يصدر توجيهات عاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات البرنامج القومي للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، فضلاً عن استعراض الاستعدادات الخاصة بإطلاق حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وقد وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مع مراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، وتوفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد.

كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تمهيداً لتولي المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل حين انطلاقه مسئولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة.

ووجه الرئيس كذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر؛ ليتم تنفيذه وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العلمية، وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية ووزيرة الصحة أكدا خلال الاجتماع الانتهاء من تحديد المحاور الأساسية لمنظومة ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ووضع المواصفات الفنية المطلوبة، مع استعراض الموقف الإنشائي في هذا الصدد لتأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وفيما يخص مبادرة إجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس "سي"، أشارت الوزيرة إلى الإقبال غير المسبوق من المواطنين للمشاركة في عملية المسح، لا سيما في إطار بعض محافظات الجمهورية الواقعة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، والتي فاقت النسب المستهدفة، منوهةً بالاستعدادات الجارية للبدء في المرحلة الثالثة من تطبيق المبادرة انطلاقاً من شهر مارس 2019 في 7 محافظات.

وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة هالة زايد استعرضت كذلك الموقف بالنسبة لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك من خلال خارطة طريق تشمل الأطر الخاصة بالمشروع بما فيها تحديد المواصفات الفنية والقياسية ومتطلبات التمويل واختيار المراكز التي ستجرى عملية التجميع والبدء في تجهيزها والتحضير لإنشاء مصنع للبلازما بالاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال.