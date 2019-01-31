أخبار مصر | "خطة البرلمان" تدعو الوزارات لطرح حلول لقضايا ملحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة البرلمان" تدعو الوزارات لطرح حلول لقضايا ملحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الوزارات لموازنات البرامج والأداء للعام المالى 2018-2019، موازنة برامج وأداء نحو 20 وزارة، متضمنة المنفذ الفعلى للربع الثانى من السنة المالية الحالية 20182019، ودور كل وزارة فى استرتيجية 20 30 للتنمية المستدامة، من بينها وزارات الاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العامل، والشباب والرياضة.

وطلبت النائبة سلفيا نبيل، رئيس اللجنة، من الوزارات خلال اجتماع اليوم، الذى شارك فيه نحو 22 وزارة، ضرورة توضيح كل وزارة لدورها فى الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هناك 17 هدف للتنمية المستدامة، ولابد أن تعمل كل وزارة على تحقيق أهدافها والبنود الخاصة بها فى الإستراتجية وتقديم المؤشرات اللازمة لذلك.

واقترحت سلفيا نبيل، أن يتم عقد جلسات لطرح المشكلات المجتمعية الكبيرة، لبحث هذه الملفات ومشاركة أكثر من وزارة فى تقديم الحلول من خلال المؤشرات، ومنها قضية الزيادة السكانية التى ترتبط بأكثر من وزارة، وملفات التعليم والصحة والثقافة، على أن تتولى مجموعة الوزارات المعنية تقديم الحلول من خلال البرامج والأداء.

من جانبه، استعرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعى محاور دور الوزارة فى إستراتيجية التنمية المستدامة وأبرز البرامج فى كل محور، وما تقوم به الوزارة نحو تفعيل هذه المحاور، وقال إنه من ضمن البرامج التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، وتركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "سكن كريم"، وبرامج ضبط النمو السكاني، منها " كفاية 2"، إضافة إلى الإسهام فى دمج القطاع غير الرسمي، وطالبت سلفيا نبيل الوزارات بتقديم مؤشرات الأداء للبرامج ضمن إستراتيجية 2030.

فيما، قالت منال ماهر، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، إنه بالفعل يجب أن يكون هناك تعاون بين الوزارات لحل المشكلات وتنفيذ البرامج، فعلى سبيل المثال "ملف البطالة" تشترك فيه 14 وزارة، إضافة إلى ملف مثل الزيادة السكانية تشترك فيه معظم الوزارات.

وأكدت النائبة منال ماهر، على أهمية تقديم الوزارات مؤشرات أداء لبرامجها توضح ما تحقق بالفعل، وما سيتحقق.