انت الان تتابع بعد وصوله للمحافظات.. التابلت في طريقه للمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت أمينة خيري، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، إن أجهزة التابلت المقرّر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، وصلت بالفعل إلى مخازن المديريات التعليمية بالمحافظات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي استعدادًا لبدء توزيعه بالمدارس الثانوية 10 فبراير المقبل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدةً أن التابلت لم يصل حتى الآن إلى المدارس ولكنه وصل للمديريات التعليمية فقط. كانت الوزارة أعلنت سابقا أنه يوجد حاليا حوالى 700 ألف جهاز، وتم الانتهاء من تركيب السبورات الذكية بالمدارس الثانوية الحكومية وشبكات الواي فاي وجاري حاليا تدريب المعلمين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صرح في 10 نوفمبر الماضي، بأن وزارته ستبدأ في توزيع التابلت المدرسي على طلاب بمحافظات القناة، إذ تم الانتهاء من تجهيز شبكات الإنترنت بعدد كبير من مدارس المحافظات الثلاث "بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس"، قائلًا إن الوزارة ستوزع الأجهزة وفق الخطة التي وضعتها