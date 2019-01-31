شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعلن التعاون مع «الإنتاج الحربي» لإنشاء مصنع للنجيل الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، حول فعاليات منتدى شباب الجامعات المصرية، بمشاركة حوالي 380 طالبًا وطالبة وعضو هيئة تدريس من 27 جامعة مصرية.

وأشار التقرير إلى استضافة المنتدى في اليوم الثالث، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث رحب الوزير بالطلاب، وأعرب لهم عن سعادته بلقائهم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الطلابية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، موضحًا أنه تمت إقامة معسكرات لطلاب المدارس، واستضافة رؤساء الاتحادات الطلابية في لجنة الشباب بالوزارة، والتغلب على كافة مشكلات الحركة الكشفية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء مصنع للنجيل الصناعي، كما تناول الوزير ملف اتحاد الكرة المصرية وعلاقته بالوزارة والمصفوفة الوطنية والانتخابات في اتحاد الكرة المصرية.

وأشاد «صبحي» بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات، مؤكدا أهمية دعم ورعاية الأفكار والمبادرات الشبابية والطلابية، داعيًا الطلاب إلى المشاركة بالحضور أو التنظيم في مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر 2019، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لهذا العرس الكروي العالمي بالشكل الذي يليق بصورة مصر.