شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: خطبة الجمعة مسموعة على الموقع الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن تقديم خدمة خطبة الجمعة الموحدة مسموعة أسبوعيا على الموقع الرسمي للوزارة، لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أن تلك الخدمة الخاصة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإسهامًا منها في نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخطبة الموحدة.

وأشار إلى أنه سيتم نشر تلك الخطبة المسموعة في موعد غايته الأربعاء الذي يسبق الجمعة من كل أسبوع، حيث يقوم أحد شباب علماء الوزارة بتسجيل الخطبة المكتوبة صوتيًّا تيسيرًا على الأئمة المكفوفين ومن يرغب في استماعها، علمًا بأن الوزارة تعد لنشر الخطبة بلغة الإشارة قريبًا.