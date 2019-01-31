شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «مانشستر إنجلترا» يزور «صيدلة المنصورة» لبحث التعاون بين الكليتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من كلية الصيدلة والعلوم البصرية بجامعة مانشستر بإنجلترا، الخميس، كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، لبحث سبل التعاون المختلفة في إطار البرامج الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والتدريب الإكلينيكي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والمجالات البحثية. واستقبل الوفد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، للاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الكليتين وتعزيز سبل التعاون بينهما.

ضم الوفد البروفسير جاين لوراتس، عميد كلية الصيدلة والعلوم البصرية جامعة مانشستر، والبروفسير جايسون هول، مسؤول برامج الطلاب في مرحلة ما قبل الدراسات العليا، والدكتورة جيني سيلفرستون، مدرس الممارسة الصيدلة كلية الصيدلة والعلوم البصرية جامعة مانشستر، والبروفسير روث ليدر، مسؤول برامج الدواسات العليا جامعة مانشستر.

حضر اللقاء الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناهد العناني، عميد الكلية، والدكتورة منال عيد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا محمد بروة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني إبراهيم قناوي، والدكتورة إيمان سعيد عبدالخالق.

وأصدرت جامعة المنصورة بيانا، الخميس، قالت إن «وفد مانشستر أشاد بإمكانيات الجامعة من حيث المساحة والحرم الجامعي والموقع الجغرافي والإمكانيات المماثلة في البنية التحتية المتميزة لمباني الجامعة والمراكز البحثية وكذلك الإمكانات التعليمية لكلية الصيدلة ومعاملها والمرافق المتاحة للطلاب متمثلة في المدن الجامعية ومستشفى الطلبة ومركز الخدمات الطبية والمراكز الطبية المتخصصة».

وذكر البيان أن «الوفد أشاد أيضا بتميز جامعة المنصورة وترتيبها في التصنيفات الدولية وعلي وجه الخصوص من ناحية البحوث الطبية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية».