شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز غير متوقعة» بالمتحف المصري في التحرير الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ميلانو، الإثنين المقبل، معرض «كنوز غير متوقعة: ثلاثون عامًا من الحفائر والتعاون في تبتينيس بالفيوم»، وذلك خلال الفترة من ٤ فبراير إلى ٤ إبريل المقبل، وذلك بالمتحف المصري، بقاعة 44 بالدور الأرضي.

ويكون ذلك في إطار التعاون المصري الفرنسي الإيطالي وضمن فاعليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، ويتضمن المعرض مجموعة مختارة من القطع الاستثنائية التي تم اكتشافها من قبل البعثة الفرنسية-الإيطالية بتبتينيس- الفيوم. ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، وسفير فرنسا وسفير إيطاليا بمصر.