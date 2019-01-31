شكرا لقرائتكم خبر عن 253 ألف فدان و5.8 مليون متر حصيلة الموجه 12 لاسترداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وخلال أعمال الموجة التي بدأت ١٠ يناير وتعمل بشكل يومي، تمكنت من إزالة 4564 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة تجاوزت 253 ألف فدان، وكانت المساحة الأكبر منها في محافظة المنيا، ووصلت إلى 209 ألف فدان ثم بني سويف بنحو ٣٦ ألف فدان.

وفي مجال التعديات على أراضي البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 13 الف حالة تعدي تجاوزت مساحتها خمسة ملايين و800 ألف متر مربع أراضي بناء .

وجاءت المنيا أيضا في مقدمة المحافظات في استرداد أراضي بناء بمساحة 848 ألف متر مربع، والبحيرة بمساحة ٢٦٩ ألف متر مربع، والدقهلية بمساحة 217 ألف متر مربع، والقاهرة بنحو ٢٠٣ ألف متر مربع، والإسماعيلية بمساحة ١٧٨ ألف متر مربع، وقنا بمساحة ١٤٦ ألف متر مربع، والغربية بمساحة ١١١ ألف متر مربع، وجنوب سيناء بمساحة ١٣٣ ألف متر مربع.

وأكدت اللجنة العليا، أن موجة الإزالة تتم بتنسيق كامل بين كافة الجهات من أجل استرداد حق الدولة، وتؤكد أن الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة القادمة تمت مخاطبة المحافظات بشأنها وموافاة اللجنة بالمساحات التي تصلح منها لطرحها في مزادات علنية وفقا للإجراءات القانونية.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أن الأمانة تتلقى التقارير اليومية بشأن معدلات الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة لعرضها على اللجنة العليا، موضحا أن تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد أي حالات خروج عن القانون في تنفيذ موجة الإزالات في أي محافظة، والتنسيق التام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وكافة جهات الدولة في استرداد حق الشعب.

على جانب آخر أكدت اللجنة أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها لتقنين الأوضاع، لمن تتوافر لهم شروط التقنين، وتواصل المحافظات تسليم العقود حيث بدأت عشر محافظات بالفعل تسليم العقود وتواصل بقية المحافظات جهودها لإصدار العقود. وأكدت اللجنة أن التقنين يمثل أولوية واضحة لها وتعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات وتقديم كافة التيسيرات وفقا للقانون.