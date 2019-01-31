شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة: يجب وضع خطة تسويقية واضحة لجذب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا، الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى. في بداية الاجتماع اطمأن الوزير على انتهاء الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً على ضرورة استعداد الجامعات للفصل الدراسى الثاني.

وقدم مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لقبوله رعاية المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4-6 إبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يأتي تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتعليم.

وطلب الوزير من رؤساء الجامعات ضرورة المشاركة في فعاليات المنتدى، مشيراً إلى أن المنتدى سوف يشارك فيه ممثلون من جامعات دولية وجهات علمية عالمية ومانحة مثل المؤسسة العالمية للجامعات، والاتحاد الأوروبى، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الأفريقية، فضلاً عن مشاركة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، والمجلس الثقافى البريطانى، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الهدف من المنتدى هو تسويق وتدويل التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، مشيراً إلى أن هناك معرضا سيقام على هامش فعاليات المنتدى لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجديدة. وطلب الوزير بضرورة وضع خطة واضحة لتسويق البرامج التعليمية بالجامعات الخاصة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

وأعلن «عبدالغفار» عن وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيعمل طبقاً للأنظمة التكنولوجية الحديثة بما يساهم في توفير الخدمات الإلكترونية لتيسير الإجراءات للطلاب سواء المصريين أو الوافدين وفقاً للنظام المميكن.

وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسى إيمانول ماكرون لمصر، مؤكداً أن البروتوكول يساهم في دعم الجامعة الفرنسية وتطويرها من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، فضلاً عن زيادة منشآت الجامعة وإضافة 30 فدانا لها، وزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة في ضوء الدعم والالتزام الفرنسى المقدم للجامعة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية استقدام وقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة، والمقترحات المقدمة لزيادة أعداد الوافدين للدراسة بالجامعات الخاصة، من خلال وضع مقترحات وضوابط محددة بحيث تساهم في تيسير إجراءات التحاق الوافدين بالجامعات الخاصة بما يتفق مع المعايير الدولية بالجامعات العالمية.

وأحيط المجلس علماً بصدور قرارات جمهورية بإنشاء جامعات: جامعة السلام بمحافظة الغربية وتضم ست كليات هي: الهندسة، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والفنون التطبيقية، والتمريض،و جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة وتضم 12 كلية هي: الطب البشرى، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض، والسياحة والفنادق، والهندسة، وجامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة وتضم سبع كليات هي: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، كما أحيط المجلس علماً بصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى بجامعة النهضة.