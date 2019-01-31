شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة»: سنُرسل خطابًا لـ«مجلس الدولة» للإشراف على انتخابات «الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة إنه سيعقد اجتماعا لمجلس نقابة الصحفيين، الأحد المقبل، لتحديد مواعيد فتح باب الترشح والضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيكشف عن موقفه رسميا بعد فتح باب الترشح.

وأضاف «سلامة» في تصريح اليوم الخميس: «سنرسل خطابا رسميا لمجلس الدولة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات»، مشيرا إلى أن فتح باب الترشح سيكون إما يوم 9 أو10 فبراير المقبل .

وقال «سلامة» ردا على شائعات انسحابه أو تراجعه عن فكرة الترشح: «أنا الآن في مقر النقابة وافتتحت مع مساعد وزير العدل مكتبا للشهر العقاري، ويوم السبت سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بخصوص مستشفى الصحفيين».

وأضاف أن الحديث عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا أمر سابق لأوانه، قائلا إنه في حالة إعلان قراره بالترشح سيكون هناك برنامج واضح، مشيرا إلى أنه يعكف على إعداد برنامجه الانتخابي وسيعلنه حال الترشح رسميا.

وتابع: «ليس لي هدف سوى مصلحة الزملاء وإن كان لديهم رأي آخر فلابد أن أحترمه، وما حدث في النقابة خلال هذه الدورة لم يحدث خلال 7 سنوات، فقد حققت أعلى زيادة في البدل من 1380 إلى 1680 جنيها، بالإضافة إلى افتتاح معهد التدريب، وحل أزمة الصحف الحزبية بنسبة 70%، حيث تم وضع وديعة لها بقيمة 20 مليون جنيه، كما تم صرف إعانة ألف جنيه شهريا للزملاء بهذه الصحف، إلى جانب بدل التدريب الخاص بهم، كما يتم العمل على حل أزمة مدينة الصحفيين في أكتوبر، حيث تجري مفاوضات حول إعادة التسعير، فضلا عن الحصول على 300 شقة في (مدينتي).

وأضاف نقيب الصحفيين: «لابد أن يكون المرشح المقبل هو مرشح الصحفيين فهم من سيختارونه، وجميعنا يجب أن نكون في صف الدولة المصرية».