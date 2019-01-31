شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول أول وحدة ترام مزودة بالإنترنت من أوكرانيا لميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية ـ عن صول أول وحدة ترام مفصلى قادمة من دولة أوكرانيا.

وأشار اللواء خالد عليوة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الوحدة الجديدة قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية ولكنها مازالت على متن سفينة الشحن وجارى إنهاء الإجراءات اللازمة.



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية قد قامت بشراء (15) وحدة ترام مفصلية جديـدة للعمل على خطوط مرفق ترام المدينة وتتميز هذه الوحدات عن مثيلتها بالإسكندرية حيث إنها مزودة بالإنترنت ومكيفة، كما أن الزجاج يسمح برؤية كاملة وواضحة للسادة الركاب.



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور

والعربة مزوده بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف، يستخدم فى حاله عدم تشغيل التكييف، وأكد على أن هناك أمان تام للراكب بتوقف العربة نهائيا لحين نزول وصعود الراكب، وغلق الأبواب بها لوحه بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجها ( أمامية وخلفية وجانبية) بالإضافة إلى إخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب، وإذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل و الركاب عند الطوارئ، وإذاعة خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب على المنتظرين المحطات بوجهه العربة، والعجل مزود بنظام الكاوتش المرن يضمن انخفاض الضوضاء أثناء السير.



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور

وأوضح رئيس الهيئة أن العربة مزودة بنظام إلكترونى وأجهزه تمنع الزحف والتزحلق، وبنظام إنذار للحريق، ويمكنها السير بدون تيار كهربائى من الشبكة لمسافة 1.5 كم، بالإضافة إلى أن الترام مجهز بثلاثة محاور دفع (بواجى) ويمكنه العمل على واحدة منهم فقط أثناء الطوارئ وتعمل بنظام الطاقة المستعادة.



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور (4)



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور



وصول الدفعة الجديدة من الترام المطور