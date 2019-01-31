شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: اجتماع البحر الميت بحث سبل تجاوز أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى اجتماع وزراء الخارجية من ست دول عربية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى البحر الميت بالعاصمة عمان.

وقال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى فى تدوينة عبر "تويتر"، الخميس، إن الاجتماع كان مثمرا وايجابيا، وبحث جميع القضايا المشتركة، موضحا أنه بحث سبل تجاوز أزمات منطقتنا وتحقيق الأمن والاستقرار خدمة لقضايانا ومصالحنا العربية.

وناقش الاجتماع التشاورى أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي قد استقبل امس الاربعاء نظرائه وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد اّل نهيان ومملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد اّل خليفة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير ودولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجمهورية مصر العربية سامح شكرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة أن الوزراء سيعقدون لقاءً تشاوريا يبحثون فيه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسيتبادلون وجهات النظر حول سبل التعامل معها بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة ويخدم المصالح والقضايا العربية.