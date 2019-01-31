فيديوجراف ..الديكتاتور العثمانى يستغيث بدولة الاحتلال لحل أزمته الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من مسلسل التطبيع المفضوح بين حكومة الحرية والعدالة فى تركيا بزعامة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحكومة الاحتلال الإسرائيلى، كشفت صحيفة "زى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن ترحيب حكومة العدالة والتنمية بالسياح الإسرائيليين . الفيديو التالى يوضح حجم التعاون بين تل أبيب وأنقرة تعرض الاقتصاد التركى لأزمة طاحنة نتيجة تراجع الليرة أمام الدولار فتح أردوغان أبواب تركيا أمام السياح الإسرائيليين للخروج من مأزقه الاقتصادى إحصائيات رسمية تؤكد زيارة 440 ألف إسرائيلى لتركيا فى عام 2018 بهدف دعم الاقتصاد التركى هناك تعاون بين تل أبيب وأنقرة فى تهريب النفط من العراق تبيع إسرائيل النفط الذى تحصل عليه من داعش إلى حكومة الحرية والعدالة يبلغ حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا 2 مليار دولار سنوياً تطمح تركيا لزيادة التبادل التجارى إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2019 رغم كل هذا التعاون المفضوح يدعى أردوغان مساندة القضية الفلسطينية متى يخلع الدكتاتور العثمانى عباءة الشهامة التى لطختها دماء الأبرياء؟

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