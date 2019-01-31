شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن: توزيع التابلت فى المدارس يبدأ 10 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى وصول واستلام الأجهزة اللوحية (التابلت) المتبقية والتى لا تتعدى نسبتها 12% من المجموع الكلى للأجهزة، التى وصلت فعليًا إلى المديريات.

وأوضحت الوزارة أن عملية التوزيع ستبدأ يوم 10 فبراير 2019، أى فى بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشارت الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء ممن المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر، وتم الانتهاء من أغلبها فى مدارس الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، إذ تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الامتحانات ببنك المعرفة و جارى تجهيز النظام للعمل به، على أن يتم تدريب الطلاب عليه قبل امتحانات نهاية العام.