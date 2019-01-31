شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعلن استرداد 3 فيلات بلسان الوزراء من زوجات مسئولين سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أنه بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية نجحت المحافظة فى استرداد ثلاث فيلات، وقطع أراضى بما عليها من منشىآت من عدد من زوجات وزراء سابقين بمنطقة لسان الوزراء على البحيرات المرة مباشرة، بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية.

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