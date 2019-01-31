شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يفتتتح قسم شرطة أول الشيخ زايد والسجل المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء د مصطفى شحاتة ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة ، اليوم الخميس ، قسم شرطة أول الشيخ زايد ،الذى يحتوى أيضا على فرعا للأحوال المدنية "سجل مدنى" ، حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى مقدمتهم اللواء رضا العمدة ، مدير الإدارة العامة للمباحث.

وقالت مصادر، إن القسم الجديد سيقدم خدماته لسكان الحى الأول حتى الحى الثامن، بينما يقدم قسم شرطة ثان الشيخ زايد خدماته الأمنية لسكان الحى التاسع حتى الحى الحادى عشر.

وكان مدير أمن الجيزة ، افتتح أمس الأربعاء نقطة شرطة البراجيل ، التى تعرضت للاقتحام والحرق عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تم تزويد النقطة بخدمات أمنية متكاملة، لخدمة أهالى البراجيل بأوسيم.