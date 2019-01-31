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شكرا لقرائتكم خبر عن المصور تصدر عددها الجديد بعنوان مبادرات الوطن أعادت للغلابة حقوقهم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " الفقراء أولى من الرعاية من المدونين ، تكشف مجلة المصور فى عددها الجديد ،مبادارات الوطن التى أعادت للغلابة حقوقهم الانسانية و جهود الوزارة المعنية فى نجاح المبادارات،كما يتناول العدد تفاصيل طرد دخلاء الاستثمار العقارى.
وفيما يلى أهم عناوين العدد الجديد من مجلة المصور :
_ الدولة تنجح فى طرد دخلاء الاستثمار العقارى
-مصر وفرنسا..صداقة ومصالح ..شراكة وملفات مهمة
- البابا تواضروس لماركون : الرئيس يعمل من أجل مصر الحديثة
- "المجتمعات العمرانية": ممنوع التنازل عن وحدات "الاسكان المتميز" بالعلمين
- حسمها البرلمان وفى مقدمتها تجاوز قيود الارتفاع و البناء على الأراضى الزراعية : الثمانية الممنوعون من التصالح فى "مخالفات البناء"
- النسخه الأولى للمستشار عدلى منصور من كتاب " 335 يوما من حكم المستشار"
- أحمد أيوب يكتب :5 ساعات ..فى "مصنع الأبطال"
- شهادة نجاح ..اشادات عالمية بتجربة الاصلاح المصرية فى منتدى "دافوس"
_ الدعم الرئاسى منحها النجاح ..مبادرات الوطن أعادت للغلابة حقوقهم الانسانية
- صندوب تحيا مصر ..يتعهد المبادرات بأمر الرئيس
-القوات المسلحة ..يد تبنى الوطن
- الصحة ..حماية الحياة ..قضت على فيروس سى و قوائم الانتظار
- "التضامن"..انقاذ للفقراء
-"أسبوع الوطن"..من مصر تنطلق مسيرة النور
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