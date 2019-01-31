شكرا لقرائتكم خبر عن المصور تصدر عددها الجديد بعنوان مبادرات الوطن أعادت للغلابة حقوقهم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " الفقراء أولى من الرعاية من المدونين ، تكشف مجلة المصور فى عددها الجديد ،مبادارات الوطن التى أعادت للغلابة حقوقهم الانسانية و جهود الوزارة المعنية فى نجاح المبادارات،كما يتناول العدد تفاصيل طرد دخلاء الاستثمار العقارى.

وفيما يلى أهم عناوين العدد الجديد من مجلة المصور :

_ الدولة تنجح فى طرد دخلاء الاستثمار العقارى

-مصر وفرنسا..صداقة ومصالح ..شراكة وملفات مهمة

- البابا تواضروس لماركون : الرئيس يعمل من أجل مصر الحديثة

- "المجتمعات العمرانية": ممنوع التنازل عن وحدات "الاسكان المتميز" بالعلمين

- حسمها البرلمان وفى مقدمتها تجاوز قيود الارتفاع و البناء على الأراضى الزراعية : الثمانية الممنوعون من التصالح فى "مخالفات البناء"

- النسخه الأولى للمستشار عدلى منصور من كتاب " 335 يوما من حكم المستشار"

- أحمد أيوب يكتب :5 ساعات ..فى "مصنع الأبطال"

- شهادة نجاح ..اشادات عالمية بتجربة الاصلاح المصرية فى منتدى "دافوس"

_ الدعم الرئاسى منحها النجاح ..مبادرات الوطن أعادت للغلابة حقوقهم الانسانية

- صندوب تحيا مصر ..يتعهد المبادرات بأمر الرئيس

-القوات المسلحة ..يد تبنى الوطن

- الصحة ..حماية الحياة ..قضت على فيروس سى و قوائم الانتظار

- "التضامن"..انقاذ للفقراء

-"أسبوع الوطن"..من مصر تنطلق مسيرة النور