شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات السجناء فى أرض المعارض بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام معرض السجون بـ"أرض المعارض القديمة" بمدينة نصر، حتى 9 نوفمبر المقبل، حيث يضم المعرض مختلف منتجات قطاع السجون "الأثاث الخشبى والمعدنى، والمنتجات الزراعية والغذائية، والمنتجات الحيوانية والداجنة".

ويعرض قطاع السجون منتجات السجناء بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال توفر كميات كبيرة من الأثاث الراقى مخفض الأسعار، فضلاً عن وجود منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الخارج.