شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد ضرورة وضع خطة لتسويق البرامج التعليمية بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا ظهر اليوم الخميس برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور د.صديق عبد السلام أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع أطمأن الوزير على انتهاء الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكداً على ضرورة استعداد الجامعات للفصل الدراسى الثانى.

كما وجه المجلس الشكر للدكتور أحمد عطية سعدة على جهوده خلال فترة توليه رئاسة جامعة 6 أكتوبر.

وقدم مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لقبول سيادته رعاية المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4-6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يأتى تماشياً مع إعلان عام 2019 عاما للتعليم.

وطلب الوزير من رؤساء الجامعات ضرورة المشاركة فى فعاليات المنتدى، مشيراً إلى أن المنتدى سوف يشارك فيه ممثلون من جامعات دولية وجهات علمية عالمية ومانحة مثل المؤسسة العالمية للجامعات، والاتحاد الأوروبى، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الإفريقية، فضلاً عن مشاركة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمجلس الثقافى البريطانى، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية.

وأضاف د. عبد الغفار أن الهدف من المنتدى هو تسويق وتدويل التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيراً إلى أن هناك معرض سيقام على هامش فعاليات المنتدى لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التى تقدمها الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجديدة.

وطلب الوزير بضرورة وضع خطة واضحة لتسويق البرامج التعليمية بالجامعات الخاصة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

وأعلن د. عبد الغفار عن وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيعمل طبقاً للأنظمة التكنولوجية الحديثة بما يساهم فى توفير الخدمات الإلكترونية لتيسير الإجراءات للطلاب سواء المصريين أو الوافدين وفقاً للنظام المميكن.

وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسى إيمانول ماكرون لمصر، مؤكداً أن البروتوكول يساهم فى دعم الجامعة الفرنسية وتطويرها من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، فضلاً عن زيادة منشآت الجامعة وإضافة 30 فدانا لها، وزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة فى ضوء الدعم والالتزام الفرنسى المقدم للجامعة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية استقدام وقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة، والمقترحات المقدمة لزيادة أعداد الوافدين للدراسة بالجامعات الخاصة، من خلال وضع مقترحات وضوابط محددة بحيث تساهم فى تيسير إجراءات التحاق الوافدين بالجامعات الخاصة بما يتفق مع المعايير الدولية بالجامعات العالمية.

وأحيط المجلس علماً بصدور قرارات جمهورية بإنشاء جامعات:

- جامعة السلام بمحافظة الغربية وتضم ست كليات هى: الهندسة، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والفنون التطبيقية، والتمريض.

- جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة وتضم 12 كلية هى: الطب البشرى، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض، والسياحة والفنادق، والهندسة.

- جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة وتضم سبع كليات هى: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض.

كما أحيط المجلس علماً بصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى بجامعة النهضة.

وأحيط المجلس علماً أيضاً بموافقة لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات على تغيير مسمى كلية التسويق وإدارة الأعمال بجامعة النهضة إلى كلية إدارة الأعمال.

كما أحيط المجلس علماً بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى شهر مارس القادم.

وافق المجلس على مذكرات التفاهم بين جامعة مصر الدولية وكل من: جامعة أرسطو بسالونيك باليونان، وجامعة سيفييا (إشبيلية) بإسبانيا، وبين جامعتى بدر وسبرينجفليد بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعتى 6 أكتوبر وهيباى للدراسات الأجنبية بجمهورية الصين الشعبية، وبين جامعتى دراية واستون بمدينة برمنجهام البريطانية.