شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تجيب عن حكم التنازل عن التركة وشروطه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (عند التنازل عن حق الورثة بشكل غير رسمى، بعد مرور السنين هل له شئ بعد هذا التنازل).

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (إذا كان هذا التنازل عن طيب نفس وتحققت فيه شروطه فهو تنازل صحيح شرعا، ويعتد به، ولا يجوز الرجوع فيه، ومسألة التوثيق الرسمى لحفظ الحقوق من التناكر، حتى لا ينكر أحد بعد ذلك، لكن التنازل يعتد به بمجرد التلفظ به بشروطه حتى لو لم يكن رسميا، بحيث يكون صادرا عن أهلية كاملة، وأن يكون المتنازل عالما بما تم التنازل عنه، مختارا له، فيلزمه التنازل ولا يجوز الرجوع فيه، والتوثيق حينئذ لتوثيق الحقوق فقط، أما إذا كان قد قيلت كلمة لا تدل على التنازل، فيستحسن المجئ بالأطراف لدار الإفتاء للتحقق من ذلك).