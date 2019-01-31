شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد والتنمية والأمن أهم محاور العمل خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت قناة SABC News الجنوب أفريقية، التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون الجنوب أفريقية الحكومية، مساء أمس الأربعاء، السفير شريف عيسى سفير مصر فى جنوب أفريقيا للحديث عن أولويات عمل مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019، وتم إلقاء الضوء على مجموعة من المحاور؛ جاء على رأسها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الأفريقى والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى.

وخلال اللقاء، قدم عيسى التهنئة إلى جنوب أفريقيا على توليها للمرة الثالثة المقعد غير الدائم فى "مجلس الأمن- الأمم المتحدة" خلال الفترة 2019-2020، وأشار إلى أن مصر خلال رئاستها "الاتحاد الأفريقى" فى 2019، ستقوم بالبناء على ما تحقق خلال رئاسة الرئيس "بول كاجامي- رواندا" فى الفترة السابقة، وأن هدفها الرئيسى هو دعم مصالح القارة والسعى للوصول إلى أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺰدﻫﺮة وﺳﻠﻤﻴﺔ، مؤكدا أن التعاون بين الدول الأفريقية بشكل فعال هو ضرورة لتحقيق الأمن والسلام فى القارة كما أن تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون بين الدول الأفريقى يضمن تحقيق الاستقرار بشكل مستدام.

وأكد السفير شريف عيسى على أن هناك العديد من المحاور والأولويات التى ستعمل مصر عليها خلال فترة رئاستها، ومن أهمها تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى القارة، مع السعى إلى وجود تنافس بناء بين الدول الأفريقية تحقيقا لمصالح القارة والارتقاء بمكانتها عالميا، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA)، وحث المزيد من الدول على التصديق على الاتفاقية والعمل على تنفيذها، لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية فى القارة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا "إيكواس- إيكاس- كوميسا- سادك".

كما أشار عيسى إلى عمل مصر خلال رئاستها على تعزيز الآليات الأفريقية للسلام والأمن وخاصة فى عملية إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد الصراع، حيث ستقوم مصر بإنشاء "مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد الصراع AUC- PCRD" ومقره الرئيسى فى مصر خلال 2019، مؤكدا على أهمية عمل "الاتحاد الأفريقى" على حل النزاعات والصراعات والمشاكل الداخلية فى القارة وعدم وجود تدخلات خارجية فى ذلك، ونوه عيسى عن أنه سيتم الاستمرار فى جهود عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى والتى تُعتبر من صميم الجهود الرامية إلى تسريع التنمية فى القارة وبشكل يعكس إرادة الدول الأعضاء.

وحول حرية الرأى والتعبير فى مصر، أكد السفير شريف عيسى أن هناك خيطا رفيعا بين حرية الرأى والتعبير، وبين الخطاب السلبى الهادف إلى تحطيم المعنويات وبث رؤية خاطئة عن الإنجازات الحقيقية المتواجدة على الأرض، مشيرا إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات فى الفترة الأخيرة خاصة على المستوى الاقتصادى وحصلت على المستوى الأول فى القارة لعامين متتاليين كأفضل وجهة أفريقية جاذبة للاستثمار.

وفيما يتعلق باستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، أكد على أن هناك استعدادا كاملا لذلك، وأن مصر ستقدم النموذج فى تنظيم الحدث الذى سيشاهده العالم، متمنيا التوفيق لكافة الفرق ومشاركة فريق جنوب أفريقيا فى البطولة.