انت الان تتابع سؤال للحكومة.. ما أسباب وقف إنشاء شركات سياحة جديدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن أسباب وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية، إذ طالب بإيضاح أسباب إصدار القرار رقم "63" لسنة 2018، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، مؤكدًا ضرورة توضيح أسباب اختيار التوقيت الحالي، والهدف من القرار، وما هو العائد منه على منظومة السياحة، مشددًا على أن مصر فى أحوج الحال إلى تنمية السياحة.

وقال والي، إن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الحيوية في الدولة بما له من تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي، إذ يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أنه يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة