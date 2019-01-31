سؤال للحكومة.. ما أسباب وقف إنشاء شركات سياحة جديدة؟

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تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن أسباب وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية، إذ طالب بإيضاح أسباب إصدار القرار رقم "63" لسنة 2018، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، مؤكدًا ضرورة توضيح أسباب اختيار التوقيت الحالي، والهدف من القرار، وما هو العائد منه على منظومة السياحة، مشددًا على أن مصر فى أحوج الحال إلى تنمية السياحة.
وقال والي، إن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الحيوية في الدولة بما له من تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي، إذ يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أنه يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة
وقال والي، إن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الحيوية في الدولة بما له من تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي، إذ يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أنه يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة شهد تذبذبًا كبيرًا منذ عام 2013 يونيو، حيث قررت بعض الدول وقف السياحة إلى مصر، منها: روسيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وألمانيا، وهولندا، ورفعت بعض هذه الدول الحظر بعد إجراءات الحكومة المصرية لإعادة حركة السياحة.
وأضاف: "نحتاج إلى إجراءات لتنشيط السياحة وتفعيل المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية، من خلال ضخ دماء جديدة لشركات سياحية جديدة، وليس حظر إنشائها".
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