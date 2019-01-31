انت الان تتابع كل محافظة لون.. تشكيل لجان للإشراف على طلاء المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا مع كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين بالمحافظات، حيث وجه بطلاء واجهات المنازل بالمحافظات، والألوان المقترحة طبقًا لطبيعة كل محافظة أو مجموعة محافظات فى الإقليم، ودور المجتمع المدنى فى التنفيذ، مؤكدًا أن هذا التكليف في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق.
وأشار شعراوي إلى أننا نسعى إلى اختيار الألوان التى تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة لتخرج بصورة جمالية وحضارية بدلاً من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل حاليًا بصورة غير حضارية، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة الأماكن الأثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة والموجودة فى عدد من المحافظات.وأضاف الوزير،
وأشار شعراوي إلى أننا نسعى إلى اختيار الألوان التى تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة لتخرج بصورة جمالية وحضارية بدلاً من الطوب الأحمر الذى يغطى واجهات المنازل حاليًا بصورة غير حضارية، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة الأماكن الأثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة والموجودة فى عدد من المحافظات.
وأضاف الوزير، أنه لابد من وجود مهلة زمنية لتنفيذ القرار فى المحافظات، لافتا إلى أن الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ستقوم بالإشراف على تنفيذ القرار لوجود حصر لديها بكافة العقارات الموجودة في نطاق عملها وذلك بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين بالعقارات.
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