شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار وإعلان الطوارئ بعد رصد سرب «الجراد الصحراوي» في البحر الأحمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية حالة الاستنفار والطوارئ، وذلك لمواجهة هجوم الجراد الصحراوي الذي انتشر داخل السودان، حيث تمكنت فرق البحث والمسح والمكافحة الموجودة في أبورماد من اكتشاف دخولها في نطاق الحدود المصرية، وذلك بعد رصد سرب للجراد.

وقال مسؤولو المتابعة بقاعدة الجراد بأبورماد إنه «تم متابعة تحركات الجراد وهناك متابعة وتنسيق بعمليات الرش والمسح البيئي واستكشاف الجراد، وإنه تم تدعيم فرق البحث والمكافحة بمجموعات أخرى من فرق المكافحة والبحث من محافظتي أسوان وقنا سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات».

كان الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، كلف لجنة فنية للقيام بأعمال الفحص والمسح ومراقبة الجراد بمدن جنوب البحر الأحمر، مكونة من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، والمهندس مصطفى أحمد سعودي، مدير عام مكافحة الجراد، والمهندس أسامة ربيع مصطفى، مدير إدارة مكافحة الجراد بالوزارة، بالمرور على مناطق على «مرسى علم- حماطه- وادى الجمال- الشلاتين- أبورماد- وادى الديب- الشريط الحدودى مع السودان»، لفحص ومسح لمراقبة الجراد، ومدى خطورته في هذه الفترة، بالتنسيق مع مديري قواعد مكافحة الجراد في «أسوان- قنا- برج العرب- سفاجا- مرسى علم- أبورماد- الشلاتين- حلايب».