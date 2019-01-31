شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: لم أحدد موقفي لخوض «الانتخابات» المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيعقد اجتماعا لمجلس نقابة الصحفيين، الأحد المقبل، لتحديد مواعيد فتح باب الترشح والضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيكشف عن موقفه رسميًا بعد فتح باب الترشح.

وأضاف «سلامة» في تصريحات صحفية، الخميس: «سنرسل خطابًا رسميًا لمجلس الدولة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات»، مشيرًا إلى أن فتح باب الترشح سيكون يوم 9 أو 10 فبراير المقبل، وبعض الطلبات المقدمة من الزملاء تطالب بتطبيق القانون في أزمة قيد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والذي يعتزم الترشح على مقعد نقيب الصحفيين.

وقال «سلامة» ردًا على شائعات انسحابه أو تراجعه عن فكرة الترشح: «أنا الآن في مقر النقابة وافتتحت مع مساعد وزير العدل مكتب للشهر العقاري، السبت، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بخصوص مستشفى الصحفيين»، مشيرًا إلى أن «الحديث عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا أمر سابق لأوانه».

وأوضح أنه في حالة إعلان قراره بالترشح سيكون هناك برنامج واضح، مضيفًا أنه يعكف على إعداد برنامجه الانتخابي وسيعلنه حال الترشح رسميًا.

وتابع نقيب الصحفيين: «ليس لي هدف سوى مصلحة الزملاء وإن كان لديهم رأي آخر فلابد أن أحترمه، وما حدث في النقابة خلال هذه الدورة لم يحدث خلال 7 سنوات، فقد حققت أعلى زيادة في البدل من 1380 إلى 1680 جنيهًا، بالإضافة إلى افتتاح معهد التدريب وحل أزمة الصحف الحزبية بنسبة 70% حيث تم وضع وديعة لهم بقيمة 20 مليون جنيه، كما تم صرف إعانة ألف جنيه شهريًا للزملاء بهذه الصحف، إلى جانب بدل التدريب الخاص بهم، كما يتم العمل على حل أزمة مدينة الصحفيين في أكتوبر، حيث تجرى مفاوضات حول إعادة التسعير، فضلا عن الحصول على 300 شقة في مدينتي».

وأضاف نقيب الصحفيين: «لابد أن يكون المرشح القادم هو مرشح الصحفيين، فهم من سيختارونه، وجميعنا يجب أن نكون في صف الدولة المصرية، لكن ما يتردد عن أن زيادة البدل تصرف لمرشح الدولة لا يستحق الرد».