شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 3 أيام لـ89 طبيبًا وفنيًا وممرضًا بمستشفيين في الشرقية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمجازاة ٨٩ طبيبا وفنيًا وممرضًا بمستشفيي الزوامل المركزي ومشتول السوق، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني. يأتي هذا القرار بناءاً على الزيارات الميدانية المستمرة لمحافظ الشرقية للمنشآت الطبية بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من انتظام العمل في المنشأت الطبية ومواعيد الحضور والإنصراف.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشأت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبدة سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفي الزوامل المركزي، وتبين عدم تواجد ٥٥ من العاملين بالمستشفي، كما قامت اللجنة بالمرور المفاجئ بمستشفي مشتول السوق المركزي وتبين عدم تواجد ٣٤من العاملين بالمستشفي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين .