شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد طلاب المدارس: نعمل على خدمة 22 مليون طالب وتوصيل صوتهم للمسؤولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له، بعد فوزه بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، قال الطالب فيصل عمر، إن الاتحاد هو الممثل الشرعى لجميع الطلاب، للتعبير عن أرائهم حول المنظومة التعليمية وإيصال أصواتهم إلى المسئولين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف فيصل فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365": نحن ملك لـ" 22 مليون طالب نعمل على خدمتهم وتوصيل رؤيتهم إلى المسئولين فى الوزارة، موضحا أن هناك تعاون كبير ودعم من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضح الطالب، أن فوزه بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، تكليف ومهمة كبيرة جدا، نحاول أن نصل إلى جميع طلاب المدارس للاستماع إلى رأيهم، متابعا: نحن خط الدفاع الأول عنهم وسوف نبدأ فى برامج العمل بشكل مباشر، لافتا إلى أن الانتخابات انتهت خلال إجازة نصف العام حتى يتمكن أعضاء الاتحاد من ترتيب برامج العلم خلال الفترة الحالية ويبدأ فى عمله خلال الفصل الدراسى الثانى.

وقال الطالب فيصل عمر: نجهز مفاجأة لجميع الطلاب سوف يتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل المسئولين، موضحا أن الاتحاد هو التنظيم الشرعى للطلاب وهو حلقة الوصل بين المسئولين والطلبة فى جميع مدارس مصر، مشيرا إلى أن انتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذى والأمين والأمني المساعد كانت بمثابة عرس ديمقراطى كل الطلبة تجمعت واختار الأفضل لتمثيل الطلاب.

وأشار الطالب، إلى أن الفترة المقبلة سوف يبدأ الاتحاد مبادرات مختلفة لتفعيل الأنشطة ومحاولة القضاء على العقبات، مضيفا أن توصيات اللجان اليوم خلال حفل التنصيب هو الاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وأوضح الطالب أن هناك متابعة دقيقة لنظام التعليم الجديد خاصة فى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أنه قبل عقد الانتخابات وأثناء اداء الطلاب امتحانات الأوبن بوك، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ردود فعل الطلاب وتوصياتهم حول التجربة، مؤكدا أن هناك حاجة للتغيير، قائلا: خرجنا بره التصنيف ومعندناش حاجة نبكى عليها ومش هنخسر حاجة، وأى تجربة سيكون فيها تخوفات ولكن لا بد وأن نخاطر علشان نوصل.

وتابع الطالب: هناك بعض الطلاب مبسوط بتجربة الأوبن بوك وبالتغيير والبعض الاخر يرحب بالتغيير لأن هناك ايجابيات ومؤشرات ظهرت، مشيرا إلى أنه يأمل بأن تطوير منظومة التعليم تكون سببا فى تغيير تصنيف مصر.

وكشف الطالب فيصل عمر، أنه ضمن توصيات لجان الاتحاد أن يتم عقد لقاءات فى المحافظات المختلفة من قبل الإتحاد وأعضائه للحديث عن النظام الجديد للتعليم ودعمه ونستمع لأراء الطلاب وسلبيات النظام وأيضا التوصيات التى تظهر لعرضها على المسئولين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووجه أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، رسالة للطلاب قائلا: الاتحاد هو التنظيم الشرعى واثقوا فى الاتحاد وهنشتغل وإحنا فى خدمتكم وهنمثلكم، ونتمنى دعم وتواجد المسئولين مع الاتحاد حتى النهاية وهنكون على قدر من المسئولية.

وبالنسبة لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة، قال أمين الاتحاد إنه سيتم مناقشته فى الموعد المحدد له، لافتا إلى أنه يسعى أن يكون ترتيب المواد مرضى لجميع الشعب فى الثانوية العامة.