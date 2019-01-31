محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنه من المقرر بدء تسليم منافذ المرحلة الأولى من مزايدة طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص - والبالغ عددها 7 منافذ بأربع محافظات، هي:"الإسكندرية وقنا والقاهرة والجيزة"- اعتبارًا منذ مارس المقبل.
وأضاف عشماوي- في تصريح لمصراوي- أنه من المزمع إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة - بداية فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم قبول طلبات 3 سلاسل تجارية كبرى من أصل 6 سلاسل كانت قد تقدمت للمزايدة، لثبوت جديتها.
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن فترات السماح المقرر منحها لسلاسل القطاع الخاص الفائزة بالمزايدة ستتم وفقًا لمدى جاهزيتها كلٍ على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "التموين" تعلن موعد بدء إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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