بالصور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في يومه التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، إقبالا جماهيريا كبيرا، وتراصت الطوابير الطويلة أمام القاعات المختلفة، كما شهدت الصالات المختلفة إقبالا متزايدا من الجمهور.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد فترة العمل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى الساعة التاسعة مساء، بدلا من الساعة الثامنة، بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم السبت القادم.

وأكد الحاج علي، أن هذا القرار جاء للتيسير على جمهور المعرض، بسبب الإقبال المتزايد لحضور الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها احتفالا باليوبيل الذهبي للمعرض، نظرا للإقبال الكثيف المتوقع خلال هذه الأيام الثلاثة.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.