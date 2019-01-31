وزيرة البيئة: لدينا 96 محطة لرصد نوعية الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نجحت في تحقيق المستهدف من برنامج الحكومة لعام 2018/2019، فيما يخص إنشاء محطات لرصد نوعية الهواء، حيث جرى الوصول إلى 96 محطة في ديسمبر 2018، قبل الجدول الزمني المحدد في يونيو 2019.

وأضافت فؤاد، خلال حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول الجهود المبذولة لتحسين نوعية المياه والهواء وإيقاف الصرف الصناعي على مياه النيل، إنه جرى ربط معظم الشركات ذات الصناعات الثقيلة، وشبكات الكهرباء، بالشكبات القومية؛ لربط نوعية الهواء ومعرفة أي تغيير أو حيود يطرأ بتلك الشركات، واتخاذ إجراءات فورية.

وأكدت فؤاد أنه يجري أخذ عينات من مياه نهر النيل كل ثلاثة أشهر، ومقارنتها بنوعية المياه في الأماكن المختلفة، والفترة الماضية جرى تقديم المساعدات لثلاث شركات لتوفيق أوضاعها عن طريق قرض ميسر من البنك الأهلي، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي وبلغت قيمة الدعم المقدم للشركات 25 مليون يورو.

وقالت إن الفترة القادمة ستشهد توفيق أوضاع شركات أخرى مازالت تصرف على نهر النيل، وتوقيع اتفاقيات معها خلال 3 أشهر، فالاهم توفيق أوضاع المنشآت وليس إغلاقها.

وفيما يتعلق بأهم اﻵليات المعتمد عليها في الموسم الجديد لمكافحة ما يعرف بـ "السحابة السوداء" الناجمة عن حرق قش الأرز، أكدت وزيرة البيئة أن الموسم الماضي شهد خلق سوق فعال لقش الأرز بجانب التجربة الخاصة بتوفير مفارم للحيازات الصغيرة وزيادة نقاط التجميع، ويجري استكمال تلك التجربة في الموسم الجديد بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات بالقطاع الخاص في منظومة المخلفات الزراعية، وأيضا التوعية البيئية المبكرة بعدم حرق قش الأرز والاستفادة الاقتصادية منه.