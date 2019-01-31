وزير الآثار يلتقي العاملين بمتحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، بالعاملين في المتحف القومي للحضارة المصرية لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز ثلاث قاعات عرض بالمتحف قبل افتتاحها خلال الأشهر القادمة.

ورحب العناني بالدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق لتوليه مهام منصبه الجديد كمشرف عام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، كما أثنى على روح التعاون الجميلة بين العاملين، وأن المتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأنهم في حلقة سباق للانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمي حاصل على شهادةالدكتوراه في اقتصاديات البيئة، من جامعة العلوم الاقتصادية ببرلين، عام 1984، كما تدرج في العديد من المناصب حيث يعمل أستاذا بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بمعهد التخطيط القومي، وتقلد منصب وزيرا للبيئة من عام 2013 إلى عام 2015