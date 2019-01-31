وزيرة البيئة: إعداد المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من تصميم وإعداد المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ونقلها إلى وزارة الكهرباء والطاقة لدخولها حيز التنفيذ، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدة استعداد وزارة البيئة لمواصلة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة في هذه المبادرة، باعتبار أن مصر عضو في مجلس إدارة المبادرة ممثلة عن شمال أفريقيا، على أن يجري عقد المزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لدعم هذه المبادرة.

وأكدت وزيرة البيئة، في حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاهتمام بالشباب الأفريقي، معلنة استضافة مصر لمؤتمر "الشباب الإفريقي للاستدامة البيئية في الصناعة" بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات في أبريل القادم؛ لتبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء واستكمال مصر مسيرتها في دعم العمل البيئي في أفريقيا، حيث يجري خلال المؤتمر رصد كل قصص النجاح من خلال استضافة مجموعة من الشباب الإفريقي لنقل هذه التجارب.

وأعلنت وزيرة البيئة أهم ملامح تطبيق مبادرة "الهدف الأخضر" بكأس الأمم الأفريقية، والتي تم مناقشتها خلال لقائها مع نظيرتها الألمانية مؤخرًا، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دمج الأبعاد البيئية في أنشطة مباريات كرة القدم على غرار ألمانيا، والتي تتضمن بعض التقنيات الحديثة التي لها منافع بيئية، وتجهيز الملاعب بها خلال البطولة التي تستضيفها مصر هذا العام.