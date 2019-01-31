"التعليم" تنظم حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر للعام الدراسي 2018/2019، بعد فوز الطالب فيصل عمر، من محافظة المنيا بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والطالبة عبير إبراهيم بمنصب الأمين العام المساعد.

حضر الحفل، أحمد موسى، الرائد العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي من الطلاب على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 27 عضوًا، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

وسلم الطالب أحمد حسين، أمين الاتحاد الاسبق، الأمين الجديد، راية الاتحاد.

وقال أحمد موسى، إن الانتخابات تجربة مهمة لتعليم الطلاب الديمقراطية، فالاتحادات هي القناة التي يمارس من خلالها الطلاب جميع أنشطتهم، ويتدربون من خلالها على ممارسة الديمقراطية التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتكوين شخصيتهم.

وأكد موسى أن الانتخابات جرت بشفافية وديمقراطية، مشيرًا إلى تشكيل اللجان الفرعية للمكتب التنفيذي للاتحاد خلال الأيام المقبلة.