"شهادات بدون اختبارات".. ضبط خريج تجارة أعلن على الفيس تزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ‏ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن تزوير المحررات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت رصدت المتابعة قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة بـ "شهادات بدون اختبارات" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات بمقابل مادي وقيامه بنشر (رقم هاتف محمول) على الصفحة المشار إليها للتواصل معه.

توصلت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "شريف.ر"، 35 سنة، خريج تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وباستهداف المذكور تم ضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله "شريحة رقم الهاتف" وهي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها وصور لشهادات جامعية مزيفة.

كما تم ضبط شهادة ICDL، الرخصة الدولية لإدارة الحاسب الآلي "باسم المتهم، وأخرى IC3 الشهادة الدولية للحاسبات والإنترنت، باسم "وائل.م"، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "كريم.م"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، والذي يقتصر دوره على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية، وقيام المتهم بإدارة الصفحة المشار إليها والاتفاق مع الراغبين في استخراج الشهادات المزورة واستلام المبالغ المالية المتفق عليها منهم واقتسامها مع شريكه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.