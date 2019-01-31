أخبار مصر | الأحد.. 'الصحفيين' تحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. 'الصحفيين' تحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة، اجتماعًا ظهر الأحد المقبل؛ لإعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يُعلن المجلس في اجتماعه اللجنة المُشرفة على العملية الانتخابية، واختيار رئيسها والذي يكون أقدم عضو بالمجلس وفقًا للقانون.

وتفتح نقابة الصحفيين باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، يوم 1 مارس المقبل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى فى مارس المقبل على مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و6 من أعضاء المجلس المُنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل.

ومن الأسماء المطروحة للترشح على مقعد النقيب: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن، ورفعت رشاد مدير تحرير الأخبار.