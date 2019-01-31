شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح يبحث تعزيز التعاون مع «كريستوفر نيوبورت» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، جامعة كريستوفر نيوبورت بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 30 يناير 2019م، لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

والتقى «إسماعيل» مع مدير جامعة كريستوفر نيوبورت، وعمداء كليات الجامعة، حيث تم مناقشة سبل التعاون في عدد من المجالات التي تخص جامعة مطروح، للاستفادة من الخبرات المتنوعة وخاصة في مجال إنشاء كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمطروح وفي مجال الزراعة والسياحة واللغات، للاستفادة بشكل كبير وجمع الأفكار العالمية لفتح مركز لتعليم اللغة العربية بجامعة مطروح لطلاب جامعة كريستوفر الأمريكية.

وناقش أيضاً عدد من موضوعات التعليم التكنولوجي، والموضوعات التي تخص إنشاء معامل متقدمة بجامعة مطروح، واتسمت اللقاءات بالود ووافقت الجامعة الأمريكية على التعاون مع جامعة مطروح في عدة مجالات أهمها المساعدة والمساهمة في كل ما يخص إنشاء المباني وطرق التجهيزات الحديثة، والتعاون في مجال المشروعات البحثية المشتركة.

وفي إطار الزيارة، تفقد عدداً من المباني والمعامل البحثية والمدن الجامعية للجامعة القائمة على أحدث النظم التعليمية العالمية، واستعرض الطرفان نموذج التعاون العلمي لجامعة كريستوفر نيوبورت مع كل من الصين وألمانيا وأيرلندا في مجال التبادل الطلابي وإمكانية تطبيق تبادل الطلاب والأساتذة بين جامعة مطروح وجامعة كرسيتوفر نيوبورت.

وفي مجال خدمة المجتمع والبيئة، تم مناقشة عدد من المشاكل البيئية المختلفة الموجودة بمحافظة مطروح مثل مشكلة تكوين البحيرات من مياه الصرف الزراعي المتواجد في واحة سيوة، وأبدى الأساتذة المتخصصين في مجال الأراضي الرطبة من جامعة كريستوفر نيوبورت الأمريكية استعدادهم في المساعدة للتخلص من التلوث المتواجد بالبحيرات وكيفية الاستخدام الأمثل للمياه المتراكمة في البحيرات، بالإضافة إلى استعدادهم لزيارة جامعة مطروح في شهر مايو المقبل، لزيارة واحة سيوة والوقوف على المشكلة وتكوين فريق بحثي مشترك من جامعة مطروح والمجتمع وجامعة كريستوفر، لوضع الحلول المناسبة بمختلف التخصصات وخاصة تخصصات البيئة الزراعية والجيولوجية والاستشعار عن بعد وعمل نمذجة للحلول المقترحة قبل التطبيق.

الجدير بالذكر أن جامعة كريستوفر نيوبورت الأمريكية جامعة متميزة على مستوى الجامعات الأمريكية والعالمية خاصة في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية التكنولوجية المتقدمة وكذلك في مجال كليات المجتمع.