شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن موعد صرف معاشات شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير اعتباراً من الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت «والي» إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من فبراير.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 فبراير.

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.