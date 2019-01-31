شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يعتمد اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا باعتماد اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أن اللائحة تتضمن تنظيم التصرفات المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، وتنظيم تشكيل الاتحادات الطلابية، وتحديد اختصاصات مجالس الاتحادات، ولجان الأنشطة الطلابية التابعة لها.

كما تنص اللائحة على قيام الاتحادات بتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، وتنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات، وتشجيع تكوين الأسر الطلابية وتفعيل أنشطتها، وتقديم الدعم اللازم لها، وبث روح المنافسة بين الطلاب في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنظيم شروط وقواعد الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أنه لأول مرة منذ عام 2007 يكون هناك تطابق بين اللائحة التنفيذية واللائحة المالية بعد مشاركة الطلاب في اللجان المقترحة لها، واعتماد الخبرة المالية بوزارة المالية لتلك اللائحة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم لعمل الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها، والربط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، وتشجيع الالتزام بالتقاليد الجامعية.