شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": صرف معاشات فبراير غدا من ماكينات الصرف الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير اعتباراً غدا الجمعة أول شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه ، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأضافت "والى" فى تصريحات اليوم أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من فبراير لافته إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 فبراير.

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات أنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.