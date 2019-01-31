شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة لمياه الشرب توضح حقيقة غرق شوارع ابورواش: كسر الماسورة السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي أن منطقة أبو رواش الشرقية بكرداسة، يجرى بها مشروع للصرف الصحى تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال الخدمه للمناطق المحرومة ومنها شارع مسجد ابراهيم توفيق بأبورواش الشرقية فى كرداسة.

وأضافت الشركة فى ردها على خبر نشر على موقع الخليج 365، بعنوان " فيديو وصور.. شكوى من غرق منطقة أبو رواش بالصرف الصحى والأهالى تستغيث"، أنه أثناء عمل المقاول للشدات الخشبية حدث كسر بكوع ماسورة مياه شرب وتم إصلاحها فى حينه ولا توجد تجمعات مياه تعيق حركة السير كما أحد أهالى المنطقة.

وأكدت الشركة، أن مسئوليتها الاجتماعية توجب عليها التحرك الفوري لرفع المعاناه عن المواطنين وإن كانت المنطقة بها اعمال بالجهود الذاتية أو غير مخدومة.