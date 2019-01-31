شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج فى 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومى للمرأة أن معظم الاحصاءات المنتشرة فى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى حول الزواج والطلاق فى مصر غير دقيقة، حيث توضح الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ حوالى 913 ألف حالة فى 2017، وبلغ عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة وهو ما يعنى أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج فى 2017 وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية أيضاً، وقد بلغ إجمالى عدد المطلقات فى مصر فى 2017 حوالى 460 ألف سيدة بحسب تعداد السكان لعام 2017.

وأضاف المجلس القومى للمرأة فى تقرير إحصائى له ، أن البيانات الرسمية تشير إلى أنه قد تم فى عام 2017 عقد 149 ألف عقد تصادق، وهو تسجيل زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وثلثا هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و24 سنة، وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية لتقنين حالات الزواج المبكر أى التى تمت قبل أن تبلغ الزوجة 18 سنة بالمخالفة للقانون.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق، أوضح التقرير أن عدد حالات الطلاق التى وقعت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة بلغت نحو 10 آلاف حالة تمثل 5% من حالات الطلاق التى وقعت في 2017، وقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9,364 حكم فى عام 2017، وتمثل 4.5% من إجمالى حالات الطلاق فى العام، وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الطلاق تتم بعيداً عن المحاكم، وتشير بيانات نشرة الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك حوالى 4400 حالة عودة للزوج بعد الطلاق وحوالى 24 ألف حالة إعادة زواج لسيدة مطلقة حدثت فى 2017.

وكشف التقرير أنه تم تقدير عدد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين باستخدام النسب المنشورة فى المسح السكاني الصحى لعام 2014 وبيانات عدد الأطفال من تعداد 2017، وتوضح هذه التقديرات أنه فى 2017 بلغ عدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأم فقط والأب على قيد الحياة 778 ألف طفل، وعدد الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع الأب فقط والأم على قيد الحياة يبلغ 162 ألف طفل، وهو ما يعنى أن نسبة الأطفال أقل من 15 سنة الذين يعيشون مع أحد الوالدين والطرف الآخر على قيد الحياة لا تتعدى 3% من إجمالى الأطفال أقل من 15 سنة.